ВВС Польши и Чехии начнут патрулировать небо над Словакией

Свои истребители страна передала Украине

Принести вопросы национальной безопасности в жертву войне на Украине решили власти Словакии. С первого сентября небо над страной будут охранять самолёты соседних Чехии и Польши. Потому что все свои истребители МиГ-29 Братислава планирует передать Киеву. Одиннадцать боевых машин уже сняли с вооружения. А на военном аэродроме даже устроили церемонию прощания с техникой. Место советских самолётов должны занять американские F-16. Однако из-за нехватки комплектующих их поставка задерживается минимум на два года, передает "ТВ Центр".

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