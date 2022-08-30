Умер аниматор "Короля Льва" и "Истории игрушек"

Ему было 56 лет

В США скончался знаменитый аниматор и обладатель кинопремии "Оскар" Ральф Эгглстон.

Причиной смерти стал рак поджелудочной железы, Эгглстону было 56 лет, пишет Deadline.

"Pixar и весь мир будут ему всегда благодарны", - сообщили в анимационной студии.

Эгглстон много лет работал аниматором и художественным руководителем, создавая анимационные фильмы Disney - "Аладдин", "Король Лев" и "Покахонтас", а также Pixar - "Тачки", "История игрушек", "В поисках Немо", "Суперсемейка", "ВАЛЛ-И" и "Головоломка".

В 2002 году Эгглстон получил "Оскар" за короткометражный анимационный фильм "О птичках". За свою карьеру он был удостоен трех наград "Annie Awards" за "Головоломку", "ВАЛЛ-И" и "Историю игрушек".

Последней работой с участием Эгглстона стал вышедший в 2020 году мультфильм "Душа".

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