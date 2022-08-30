Молдавия нашла способ расплатиться с "Газпромом"

Кишинев задолжал за поставки в августе

Молдавское государственное предприятие "Энергоком" закупит у газораспределительной компании "Молдовагаз" 10 млн куб. м газа за 16,6 млн долларов. Как рассказал вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, это позволит заплатить "Газпрому" аванс за поставленное в августе топливо.

По словам политика, "Энергоком" купит две партии газа по 5 млн куб. м. Топливо будет храниться в Румынии.

Цена газа для первого транша составит 1458,92 доллара за 1 тыс. куб. м, для второго — 1881 доллар. Закупка запланирована на сентябрь, сообщает РБК.

Ранее молдавский вице-премьер Андрей Спыну заявил, что Молдавия надеется, что "Газпром" примет просьбу Кишинева о разрешении заплатить за поставки газа позднее, то есть до конца 2022 года. Однако в российской компании подчеркивали, что рассчитывают на своевременную оплату поставок.

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