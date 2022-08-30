ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Боррель счел ситуацию на Украине очень плохой

11:23
  • вторник
  • 30 августа 2022

Глава евродипломатии призвал расширять помощь Киеву

Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой. Такое заявление во вторник, 30 августа, сделал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Эксперт рассказал, что ждет Украину в случае сокращения поставок вооружений

Глава евродипломатии отметил, что Украина нуждается в новой помощи, поэтому министры обороны стран Евросоюза обсудят миссию по подготовке украинских военных.

По словам Борреля, встреча будет носить неформальный характер, поэтому никаких решений не будет принято — расчет лишь на общую политическую договоренность.

В дальнейшем Брюсселю предстоит проработать детали, процедуру, конкретные цели и задачи, а также задействованные ресурсы для расширения военной помощи Украине, цитирует Борреля ТАСС.

В западных СМИ все чаще появляются статьи с критикой президента Украины Владимира Зеленского, поскольку миллиарды долларов и евро, отправленные Киеву в виде помощи и оружия, не дают результата. Усталость и недовольство избирателей нарастают, поэтому Великобритания, по сведениям The Times, в ближайшее время может прекратить помогать Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.