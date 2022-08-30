Боррель счел ситуацию на Украине очень плохой

Глава евродипломатии призвал расширять помощь Киеву

Ситуация в зоне боевых действий на Украине остается очень плохой. Такое заявление во вторник, 30 августа, сделал верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Глава евродипломатии отметил, что Украина нуждается в новой помощи, поэтому министры обороны стран Евросоюза обсудят миссию по подготовке украинских военных.

По словам Борреля, встреча будет носить неформальный характер, поэтому никаких решений не будет принято — расчет лишь на общую политическую договоренность.

В дальнейшем Брюсселю предстоит проработать детали, процедуру, конкретные цели и задачи, а также задействованные ресурсы для расширения военной помощи Украине, цитирует Борреля ТАСС.

В западных СМИ все чаще появляются статьи с критикой президента Украины Владимира Зеленского, поскольку миллиарды долларов и евро, отправленные Киеву в виде помощи и оружия, не дают результата. Усталость и недовольство избирателей нарастают, поэтому Великобритания, по сведениям The Times, в ближайшее время может прекратить помогать Украине.

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