Стартовал первый полуфинал конкурса "Большая перемена"

Очные полуфиналы организованы во всех федеральных округах
В Московской области стартовал первый полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников. Церемония состоялась в центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".
Там пройдут 5 таких смен. Школьникам и студентам из разных регионов предстоит решить задания от ведущих российских компаний и вузов. В программе - мотивационные встречи, лекции и мастер-классы.
Очные полуфиналы организованы во всех федеральных округах. Проект является частью президентской платформой "Россия - страна возможностей".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"