Стартовал первый полуфинал конкурса "Большая перемена"

Очные полуфиналы организованы во всех федеральных округах

В Московской области стартовал первый полуфинал Всероссийского конкурса "Большая перемена" для старшеклассников. Церемония состоялась в центре военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард".

Там пройдут 5 таких смен. Школьникам и студентам из разных регионов предстоит решить задания от ведущих российских компаний и вузов. В программе - мотивационные встречи, лекции и мастер-классы.

Очные полуфиналы организованы во всех федеральных округах. Проект является частью президентской платформой "Россия - страна возможностей".

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