В России с коронавирусом госпитализированы 4673 человека

Скончались 94 пациента

За сутки в России госпитализированы 4673 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 30 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 37067 новых случаев заражения. Выздоровели за сутки 36729 человек, скончались 94 пациента с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 5157 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 293. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 3842 человека, в Московской области – 1804.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 19482648 случаев заболевания, зарегистрировано 384254 летальных исхода.

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