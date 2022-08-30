Бригада скорой помощи погибла в ДТП с бензовозом под Ярославлем

Огонь перекинулся на жилые дома
Бригада скорой помощи погибла в крупной аварии в Ярославской области.
ДТП произошло в деревне Воробино Ярославского района на 14 километре автодороги Р-132 "Золотое кольцо". Столкнулись бензовоз, карета скорой помощи и легковой автомобиль.
Погибли три человека, передает "Интерфакс". Это ехавшие на вызов медики скорой помощи, уточнил врио губернатора региона Михаил Евраев. Количество пострадавших уточняется.
"В результате ДТП столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. Разлилось топливо, загорелся автомобиль скорой, огонь перекинулся на соседние дома. К сожалению, вся бригада погибла", - написал он во "ВКонтакте".
На месте работают 46 человек личного состава и 10 единиц техники. Движение на участке дороги, где произошло ДТП, ограничено. Водителей просят выбирать альтернативные пути для объезда.
Площадь возгорания составляет 200 квадратных метров. Существует опасность дальнейшего распространения пожара.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"