Австрия усомнилась в реализации тренировочной миссии для ВСУ

Слишком много неясностей, отметили в Вене

С планом развертывания тренировочной миссии Евросоюза для украинской армии много вопросов, в том числе неясно, может ли такая миссия состояться в принципе. Об этом во вторник, 30 августа, рассказала министр обороны Австрии Клаудиа Таннер.

Политик отметила, что в Праге будет обсуждаться министрами обороны членов ЕС, может ли такая миссия в принципе состояться. С одной стороны, это касается правовых основ, с другой — масштабов и содержания этой миссии.

Предыдущие 17 тренировочных миссий ЕС для ВСУ были организованы за пределами Евросоюза, поэтому на встрече в Праге министры в первую очередь обсудят, возможна ли эта тренировочная миссия для украинских военных.

По словам Таннер, обсуждение обещает быть очень интенсивным, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что тренировочная миссия для ВСУ, в случае согласования всеми членами ЕС, может быть развернута за пределами Украины уже к концу осени — началу зимы 2022 года.

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