Накрывать кастрюли и раньше отключать духовку: сербам рассказали, как экономить энергию

Рекомендации представило сербское Министерство энергетики

Граждан Сербии призывают экономнее расходовать электроэнергию и использовать энергосберегающие приборы. Такие рекомендации во вторник, 30 августа, дало сербское Министерство энергетики и горной промышленности.

Ведомство посоветовало готовить пищу в кастрюлях, закрытых крышками, реже открывать духовки, чтобы избежать потерь температуры, а также выключать духовку до полного приготовления пищи. Мыть посуду в посудомойках рекомендуется только в случае полного их заполнения.

Жителям страны предлагают поддерживать температуру от 20 до 21 градуса Цельсия в помещениях днем, и 18 градусов ночью. Когда в доме никого нет в течение дня, рекомендуется снижать температуру до 16 и даже 10 градусов Цельсия.

Органам местного управления предписано сократить общественное освещение, ограничить работу декоративной подсветки на государственных зданиях, использовать энергосберегающие лампочки.

Также рекомендуется уделить внимание энергетической эффективности объектов, установке солнечных батарей, альтернативным способам обогрева зданий, сообщает ТАСС.

Перейти в режим экономии электроэнергии рекомендуют практически во всех странах Европы. Так, в Германии жителям предложили обтираться влажной тряпкой вместо принятия душа для экономии электроэнергии, а также использовать солнечные панели.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"