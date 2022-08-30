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Москва пообещала Прибалтике ассиметричные меры из-за сноса памятников

12:18
  • вторник
  • 30 августа 2022

Русофобия скажется на двусторонних отношениях

Кампания стран Прибалтики по сносу памятников советским воинам-освободителям негативно скажется на отношениях с Россией.

Об этом во вторник, 30 августа, заявили в министерстве иностранных дел нашей страны. Эта кампания основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности.

"Развернутая властями прибалтийских государств беспрецедентная, по сути близкая к фашистской, кампания по варварскому массовому сносу памятников советским воинам-освободителям, по травле и дискриминации собственного русскоязычного населения, давно вышедшая за пределы правового поля и норм поведения цивилизованных стран, теперь, похоже, уже основательно закрепилась за гранью здравого смысла и человечности", - говорится в заявлении.

Россия оставляет за собой право на ассиметричный ответ. Ответственность за происходящее полностью лежит на прибалтийских властях, добавили в МИД.  

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