Зеленский попросил 600-800 млрд долларов на восстановление Украины

Это не точная сумма, предупредил украинский лидер

Для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 млрд долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.

Зеленский напомнил, что такая сумма уже была озвучена — "мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой". По словам политика, "чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы".

По словам президента Украины, необходимо сосредоточиться на "скорых вещах: на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Турция займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины. Эрдоган рассказал о достигнутой договоренности "с нашим стратегическим партнером Украиной" о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"