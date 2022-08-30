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Зеленский попросил 600-800 млрд долларов на восстановление Украины

12:37
  • вторник
  • 30 августа 2022

Это не точная сумма, предупредил украинский лидер

Для восстановления Украины понадобится приблизительно 600-800 млрд долларов, точная сумма будет известна после прекращения военных действий. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал украинский президент Владимир Зеленский.
Великобритания поможет Украине восстанавливать инфраструктуру

Зеленский напомнил, что такая сумма уже была озвучена — "мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой". По словам политика, "чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы".

По словам президента Украины, необходимо сосредоточиться на "скорых вещах: на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой, сообщает РИА Новости.

Ранее турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что Турция займется восстановлением разрушенной в результате конфликта инфраструктуры Украины. Эрдоган рассказал о достигнутой договоренности "с нашим стратегическим партнером Украиной" о дальнейшем укреплении сотрудничества по всем направлениям.

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