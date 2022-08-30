Прокуратура потребовала признать экстремистской одну из песен Oxxxymiron

Ее проверили психологи и лингвисты

Прокуратура Москвы требует признать экстремистским текст песни рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) "Последний звонок".

Административное исковое заявление уже направлено в Замоскворецкий суд, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

"Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - отметила она.

В декабре 2021 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить творчество музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron на предмет пропаганды негативного отношения к сотрудникам полиции.

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