Прокуратура потребовала признать экстремистской одну из песен Oxxxymiron

Ее проверили психологи и лингвисты
Прокуратура Москвы требует признать экстремистским текст песни рэпера Oxxxymiron (Мирон Федоров) "Последний звонок".
Административное исковое заявление уже направлено в Замоскворецкий суд, сообщила "Интерфаксу" представитель столичной прокуратуры Людмила Нефедова.
"Согласно акту комплексного психолого-лингвистического исследования, в одном из музыкальных произведений исполнителя содержатся признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия", - отметила она.
В декабре 2021 года председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить творчество музыкантов Noize MC (Иван Алексеев) и Oxxxymiron на предмет пропаганды негативного отношения к сотрудникам полиции.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"