Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

Белорусскому лидеру исполнилось 68 лет

Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом во вторник, 30 августа, рассказали в пресс-службе Кремля.

Лукашенко родился 30 августа 1954 года. В 2022 году президенту Белоруссии исполнилось 68 лет, 28 из которых он возглавляет государство.

Во время телефонной беседы главы двух государств также обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные темы двусторонней повестки дня, цитирует сообщение Кремля ТАСС.

Путин и Лукашенко поддерживают контакты на регулярной основе, в июле президент России поздравил белорусского лидера с национальным праздником — Днем независимости Белоруссии, выразив надежду, что Москва и Минск будут и далее наращивать конструктивные связи.

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