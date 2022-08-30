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Путин поздравил Лукашенко с днем рождения

12:18
  • вторник
  • 30 августа 2022

Белорусскому лидеру исполнилось 68 лет

Президент России Владимир Путин по телефону тепло поздравил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко с днем рождения. Об этом во вторник, 30 августа, рассказали в пресс-службе Кремля.
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Лукашенко родился 30 августа 1954 года. В 2022 году президенту Белоруссии исполнилось 68 лет, 28 из которых он возглавляет государство.

Во время телефонной беседы главы двух государств также обсудили ситуацию на Украине и другие актуальные темы двусторонней повестки дня, цитирует сообщение Кремля ТАСС.

Путин и Лукашенко поддерживают контакты на регулярной основе, в июле президент России поздравил белорусского лидера с национальным праздником — Днем независимости Белоруссии, выразив надежду, что Москва и Минск будут и далее наращивать конструктивные связи.

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Владимир Путин и Александр Лукашенко
Владимир Путин и Александр Лукашенко
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