Кремль ответил на сообщения о планах купить дроны у Ирана

Это фейк, заявил Дмитрий Песков

Сообщения западных средств массовой информации о поставке партии беспилотников из Ирана в Россию не соответствуют действительности. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, взаимоотношения России с Ираном "развиваются динамично, они развивались и раньше, развиваются сейчас и будут развиваться".

Однако что касается сообщений о поставке дронов, издание The Washington Post, распространившее такие сведения, "к сожалению, публикует очень много информационных вбросов в последнее время", цитирует Пескова "Интерфакс".

Ранее в Тегеране рассказали, что Россия и Иран намерены развивать сотрудничество в области судостроения, а также в сферах авиационной и автомобильной промышленности. Власти исламского государства сообщили о "развитии и углублении отношений между Ираном и Россией, а также о начале экспорта газовых турбин и технологической продукции в Россию".

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