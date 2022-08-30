ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков оценил ход спецоперации

12:58
  • вторник
  • 30 августа 2022

Все идет по плану

Специальная военная операция России по защите республик Донбасса идет в соответствии с намеченным планом. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Получил ранение, но продолжил бой: названы имена новых героев спецоперации

По словам представителя Кремля, спецоперация идет "методично", она продолжается в соответствии с имеющимися планами.

Все поставленные в рамках спецоперации цели будут достигнуты, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине является сознательным решением, которое связано со стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.