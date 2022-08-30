Песков оценил ход спецоперации

Все идет по плану

Специальная военная операция России по защите республик Донбасса идет в соответствии с намеченным планом. Об этом во вторник, 30 августа, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, спецоперация идет "методично", она продолжается в соответствии с имеющимися планами.

Все поставленные в рамках спецоперации цели будут достигнуты, цитирует Пескова РИА Новости.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу рассказал, что замедление темпов наступления в ходе специальной военной операции на Украине является сознательным решением, которое связано со стремлением минимизировать жертвы среди мирного населения.

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