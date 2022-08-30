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В Севастополе сработала система ПВО

13:02
  • вторник
  • 30 августа 2022

Ситуация под контролем

В Севастополе днем во вторник, 30 августа, снова отработала система противовоздушной обороны (ПВО).

На окраине Севастополя сбит украинский беспилотный летательный аппарат, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

"По предварительным данным, сбили БПЛА в районе Верхнесадового. Сейчас горизонт чист. Ситуация полностью под контролем", – написал глава города в Telegram- канале.

В последний раз система ПВО в Севастополе срабатывала 28 августа. Тогда над мысом Херсонес был сбит беспилотник.

До конца августа в Севастополе действует высокий уровень террористической опасности, введенный после взрыва около штаба Черноморского флота 31 июля.

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