Бочкарёв: Началось строительство станции "ЗИЛ" Троицкой линии метро

На данном этапе ведутся работы по выносу инженерных сетей

На Троицкой линии метро началось сооружение станции "ЗИЛ". Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Он рассказал, что станция строится неподалеку от улицы Лисицкого на территории бывшей промзоны "ЗИЛ" в Даниловском районе столицы. На данном этапе там ведутся работы по выносу инженерных сетей из зоны строительства и подготовительные работы основного периода.

"Со станции “ЗИЛ” Троицкой ветки можно будет пересесть на одноименную платформу Московского центрального кольца, а в перспективе – на Бирюлёвскую линию", – рассказал Бочкарёв.

В свою очередь генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов рассказал, что станция строится рядом с МЦК, поэтому специалисты ведут ежедневный геотехнический мониторинг за инфраструктурой железной дороги.

Троицкая линия метро длиной 40 км соединит платформы Московского центрального кольца (МЦК) с городским округом Троицк, пройдя через Южный, Юго-Западный, Троицкий и Новомосковский округа столицы. Ожидаемый пассажиропоток Троицкой линии – около 100 тысяч человек в сутки.

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