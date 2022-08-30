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Москва открывает набор специалистов в новые скоропомощные комплексы

13:17
  • вторник
  • 30 августа 2022

Город набирает 2 тысячи сотрудников

В Москве начался набор персонала в новые скоропомощные стационарные комплексы. Городу нужны 2 тысячи человек на должности врачей, среднего медицинского и немедицинского персонала. Об этом сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.
Шесть медучреждений Москвы получат современные скоропомощные комплексы

Скоропомощные комплексы будут работать на базе шести крупнейших больниц города по новым стандартам оказания экстренной помощи пациентам.

"Все сотрудники новых комплексов пройдут специальную программу подготовки. Часть специалистов новых ССК перейдут из шести стационаров, на базе которых будут созданы новые комплексы. 2 тыс. специалистов мы приглашаем присоединиться к команде комплексов. Лучшие из лучших смогут стать частью сообщества. Открыты вакансии более чем по 15 врачебным специальностям - от терапевтов и кардиологов до травматологов и нейрохирургов", - рассказала Ракова.

Для подачи заявки необходимо заполнить форму на сайте проекта. Соискателей попросят сообщить данные об образовании, опыте работы, имеющихся навыках и иные сведения профессионального характера. Кандидатов, подходящих под критерии отбора, ждет телефонное интервью. Прошедших его пригласят на профессиональную оценку компетенций. Также кандидату предстоит очное собеседование с руководством скоропомощного комплекса, на работу в котором он претендует.

Шесть стационарных скоропомощных комплексов начнут работу уже в следующем году.

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