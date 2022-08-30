В Минобороны заявили о масштабных потерях ВСУ при попытке наступления

Уничтожено более 1 200 боевиков

Вооруженные силы Украины понесли огромные потери из-за наступления, проведенного по личному указанию президента Владимира Зеленского.

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

За сутки российские военные уничтожили 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, 8 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.

Кроме того, разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Пять военнослужащих сдались в плен.

"В результате разгрома проведённого по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери", - отметил Конашенков.

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