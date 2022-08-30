Четыре человека погибли в ДТП со скорой под Ярославлем

Возбуждено уголовное дело

Число жертв крупного ДТП в Ярославской области возросло до 4. Сегодня утром столкнулись бензовоз, машина скорой помощи и легковой автомобиль. В результате удара разлилось топливо, начался пожар. Загорелись даже дома у дороги. В регион выехали криминалисты из Москвы. Возбуждено уголовное дело.

Первые кадры с места смертельного ДТП в Ярославской области. На трассе - пожар, который возник после столкновения бензовоза и автомобиля скорой помощи. По официальным данным, погибли четыре человека. Двое из них - медицинская бригада. В 10 утра на выезде из Ярославля столкнулись три автомобиля - скорая помощь, легковой седан и наполненный топливом бензовоз. Огонь вспыхнул так быстро, что очевидцы не успели подойти к месту ДТП и вытащить людей. Водители скорой помощи и бензовоза также погибли. Возникший пожар перекинулся на жилые дома у обочины. В тушении МЧС задействовало 45 человек и 16 единиц техники.

"В результате опрокидывания бензовоза произошел розлив топлива. С последующим возгоранием. Возгорание распространилось на один частный жилой дом одноэтажный и один дом строящийся", - сообщил Анатолий Горбачёв, заместитель начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно - спасательных работ Главного управления МЧС России по Ярославской области.

Оба сгоревших здания стояли на одном участке. Рядом с деревянным домом хозяева строили новый, кирпичный. В момент ДТП на месте никого не было - уехали на работу. Здесь жила семейная пара, которая теперь лишилась всего. Сгорели даже документы.

По одной из версий, у бензовоза на ходу лопнуло колесо. Он потерял управление, задел скорую, а затем врезался в забор и загорелся. Региональное МВД просит откликнуться очевидцев аварии. На месте работают следователи.

"По факту гибели людей в результате дорожно-транспортного происшествия следственными органами Следственного комитета по Ярославской области возбуждено уголовное дело", - сообщила Алёна Романова, старший помощник руководителя следственного управления (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Следственного комитета Российской Федерации по Ярославской области

Власти региона обещают помочь пострадавшим и родственникам погибших всем необходимым.

Петр Вершинин, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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