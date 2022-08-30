Подведены итоги конкурса на предоставление грантов президента в сфере культуры

Отобраны более 900 инициатив

В Москве утвердили проекты - победители конкурса на предоставление президентских грантов в сфере культуры. Отобраны 905 инициатив, их объём финансирования составит почти 3 миллиарда рублей. Сегодня об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Лидерами по числу поданных заявок стали Москва, Татарстан, Петербург и Белгородская область. Среди победителей - три десятка проектов, которые будут реализованы в ДНР, ЛНР и освобождённых территориях Украины.

Кириенко отметил, что в связи большим количеством поданных заявок, оргкомитет принял решение провести до конца года дополнительный смотр проектов в сфере культуры. Всего на этот год запланировано 6 подобных конкурсов с фондом почти 9 миллиардов рублей.

"Очень много хороших качественных проектов. Это значит, что правильное решение президентом было принято о том, что помимо в целом поддержки основных направлений культуры с учётом происходящего сегодня в мире, у людей большое количество идей, предложений и желания реализовать проекты, которые связаны и с поддержкой патриотизма, и истории нашей страны, российской гражданской идентичности и поддержки героев специальной военной операции, поддержка территорий Донбасса, людей, которые там живут и 8 лет воюют за свое право быть русскими", - заявил Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"