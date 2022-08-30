ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Подведены итоги конкурса на предоставление грантов президента в сфере культуры

22:46
  • вторник
  • 30 августа 2022

Отобраны более 900 инициатив

В Москве утвердили проекты - победители конкурса на предоставление президентских грантов в сфере культуры. Отобраны 905 инициатив, их объём финансирования составит почти 3 миллиарда рублей. Сегодня об этом сообщил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.

Лидерами по числу поданных заявок стали Москва, Татарстан, Петербург и Белгородская область. Среди победителей -  три десятка проектов, которые будут реализованы в ДНР, ЛНР и освобождённых территориях Украины.

Кириенко отметил, что в связи большим количеством поданных заявок, оргкомитет принял решение провести до конца года дополнительный смотр проектов в сфере культуры. Всего на этот год запланировано 6 подобных конкурсов с фондом почти 9 миллиардов рублей.

"Очень много хороших качественных проектов. Это значит, что правильное решение президентом было принято о том, что помимо в целом поддержки основных направлений культуры с учётом происходящего сегодня в мире, у людей большое количество идей, предложений и желания реализовать проекты, которые связаны и с поддержкой патриотизма, и истории нашей страны, российской гражданской идентичности и поддержки героев специальной военной операции, поддержка территорий Донбасса, людей, которые там живут и 8 лет воюют за свое право быть русскими", - заявил Кириенко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Балет
Балет
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.