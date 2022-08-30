Собянин принял участие в Открытом августовском педагогическом совете

Мэр назвал задачи, стоящие перед московским образованием в 2022/2023 учебном году

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в традиционном Открытом августовском педагогическом совете и обозначил основные задачи, стоящие перед московским образованием в новом учебном году.

Наиболее важными среди них являются улучшение качества и результатов подготовки к сдаче Единого государственного экзамена в каждой школе; улучшение внеклассной работы со школьниками, целью которой является повышение качества образования за счет большего внимания к основной школе, внедрение и развитие диагностик как важного инструмента для выявления пробелов и углубленного изучения; успешная социализация подрастающего поколения в современном обществе и воспитание чувств патриотизма и любви к родному городу и стране; развитие предпрофессионального образования и расширение углубленного изучения предметов, чтобы в каждой школе учащиеся могли выбрать специализацию в соответствии со своими интересами и сделать осознанный выбор будущей профессии;, а также продолжение цифровой трансформации московского образования – дальнейшее развитие МЭШ и плановая замена ноутбуков учителей на новые современные модели.

Собянин поручил усилить воспитательную работу в школах столицы, вести ее неформально и интересно для детей.

Также мэр столицы напомнил, что в Москве помимо уже действующих "Юнармии" и кадетского движения с этого года разворачивается Российское движение школьников, и попросил директоров школ, классных руководителей взять это на личный контроль и сделать организацию этого движения неформальным, интересным для детей, привлекательным.

Градоначальник распорядился усилить подготовку к ЕГЭ в столичных школах, чтобы у учеников была возможность получить высокие баллы без занятий с репетитором. При этом мэр отметил, что количество выпускников с высокими результатами по ЕГЭ в столице увеличилось в три раза.

В предстоящем учебном году в школы Москвы пойдет рекордное количество первоклассников — 119 тысяч. В детские сады столицы пойдут 426 тысяч детей. В столичных колледжах в новом учебном году будут обучаться 89,9 тысячи студентов.

За последние пять лет численность школьников столицы, состоящих в общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников", выросло почти в три раза — с 20 тысяч в 2018 году до 59 тысяч в 2022 году. Более чем в шесть раз выросло число участников всероссийского детско-юношеского движения "Юнармия" — с 5 тысяч человек в 2017 году до 33 тысяч в 2022 году. Количество кадет выросло почти в два раза — с 16,5 тысячи в 2019 году до 28 тысяч в 2022 году.

Ранее Сергей Собянин заявил, что столица полностью готова к 1 сентября. К началу нового учебного года в Москве построены больше 20 зданий школ и детсадов, которые впервые откроют свои двери. В 2010 году в московскую систему образования входил один миллион детей, а сегодня — 1,6 миллиона.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"