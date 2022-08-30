В Москве стартовала программа "Управленческое мышление"

Она объединит выпускников конкурса "Моя страна - моя Россия"

В Москве стартовала уникальная программа "Управленческое мышление". Она объединит выпускников конкурса "Моя страна - моя Россия".

Организаторы проекта сегодня рассказали о его главных целях. Прежде всего, это развитие лидерских качеств и навыков руководителя у талантливых студентов и молодых специалистов. Программа - часть президентской платформы "Россия - страна возможностей".

"Помимо программы, которую мы запускаем в Государственном университете управления, для выпускников запланировано ещё много мероприятий, в том числе на базе мастерской управления "Сенеж", а также в рамках большого проекта путешествий, где ребята получат уникальные поездки по нашей стране", - рассказал Алексей Агофонов, заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей".

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