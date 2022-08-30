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В Подмосковье проходит финал игры "Зарница"

14:51
  • вторник
  • 30 августа 2022

Соревнуются 37 команд

Финал Всероссийской военно-спортивной игры "Зарница" проходит в эти дни на территории центра "Патриот" в Подмосковье.

37 детско-юношеских команд России - победители региональных этапов - соревнуются в спортивной, военной и строевой подготовке, в знании истории и медицины.

Первый финал "Зарницы" прошёл в Севастополе 55 лет назад. Но с тех пор задачи не изменились - это формирование у подростков патриотического сознания, чувства верности Родине. Организаторы игр - Министерство просвещения и Российское движение школьников.

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