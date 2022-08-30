Собянин обозначил основные задачи московского образования в новом учебном году

Мэр поручил усилить подготовку к ЕГЭ

В Москве прошёл традиционный Общегородской педагогический совет. Участие в нём принял мэр столицы Сергей Собянин. Глава города дал поручение усилить подготовку к ЕГЭ, увеличить число предпрофессиональных классов, а также улучшить воспитательную работу.

В столичном микрорайоне Новые Ватутинки 1 сентября открывается новый, уже третий корпус школы 1392. В большом четырехэтажном здании разместятся 55 классов.

"Здание интересное по своей архитектуре. Оно оснащено современным оборудованием, имеется 4 спортзала. Рядом с территорией школы располагаются большие игровые поля. И в целом территория, прилегающая к школе, ориентирована для активного проведения досуга и занятий физкультурой", - сообщил директор школы Денис Бахрев.

Здесь смогут учиться дети не только из жилого комплекса "Новые Ватутинки", но и из близлежащих деревень и поселков Десеновского поселения. Этот год для системы образования рекордный - за парты 1 сентября сядут 1 миллион 600 тысяч школьников. И, несмотря на непрекращающееся строительство, есть районы, где школ все еще не хватает. Сегодня на общегородском педагогическом совете Сергей Собянин заверил: в ближайшие годы планируется построить на территории города еще 180 учебных зданий. В преддверии Дня знаний мэр Москвы встретился с директорами школ и обсудил самые важные темы. В первую очередь, речь зашла о предпрофессиональных классах.

"Были созданы новые классы, такие как космические классы, авиастроительные. Кажется это экзотикой, но на самом деле Москва является ядром авиастроительной отрасли, космонавтики, авиастроения. Работают десятки московских предприятий. И они ждут выпускников вузов, колледжей. Начало этой работы, конечно, закладывается в школах", - сказал Сергей Собянин.

Предпрофессиональные классы позволяют и психологически подготовиться школьникам к будущей профессии. В пользе такой ранней подготовки учителя не сомневаются.

"Лучше ребенок, находясь в образовательном учреждении, поймет, нужно ему это или нет, чем он поступит в высшее учебное заведение и потом огорчиться, что он выбрал не ту специальность", - говорит Светлана Дворянцева, директор школы 1583

В том числе и благодаря предпрофессиональным классам столица в этом году в три раза улучшила свои результаты по высокобалльникам за Единый госэкзамен. Сергей Собянин хоть и рад такому результату, но поставил перед педагогами новую задачу - усилить подготовку к ЕГЭ, чтобы избавить выпускников от беготни по репетиторам.

"Они отучились в школе, получили домашнее задание, а потом еще и в массовом порядке занимаются с репетиторами для того, чтобы сдать Единый государственный экзамен. Это ненормальная история. В каждой школе должны переосмыслить эту ситуацию. Ребята должны полноценные знания получать в рамках учебного процесса, дополнительных учебных планов, но точно не бегать по репетиторам", - заявил Сергей Собянин.

Ну а учебные недели теперь будут начинаться с поднятия флага и исполнения гимна России. Мэр Москвы попросил неформально подойти учителей и к патриотическому воспитанию, чтобы занятия вызывали у школьников интерес.

Екатерина Гоголева, Ксения Игнатова, Дмитрий Панов, Андрей Пашутин, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"