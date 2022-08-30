В России проходит благотворительная акция "Дети вместо цветов"

Школьники откажутся от букетов учителям, вырученные деньги пойдут на помощь нуждающимся детям

День знаний - это всегда много цветов. Школьники дарят их учителям. Но некоторые классы поступают иначе — педагогу преподносят один общий букет, а вырученные деньги направляют на благотворительность.

Акция проходит восьмой год подряд. В своё время с подобной инициативой выступила педагог одного из столичных лицеев, чтобы помочь детям, которые тяжело болеют. Сейчас в акции принимают участие уже многие учебные заведения. Это просто - необходимо зарегистрироваться на сайте "Дети вместо цветов". Полученные деньги направят на покупку специального оборудования, питания и лекарств.

"У нас, к счастью, не возникло вопроса: участвовать или нет. Все с радостью подхватывают эту идею. И что особенно меня радует, что эта акция очень нравится нашим учителям", - говорит Ксения Журавлева, мама ученика школы №1935.

"Иногда уже инициативу подхватывают целые школы, участвуют по 70-80 классов от школы. Просто потому что дети, родители и учителя договорились о том, что им очень важно начать учебный год с добрых дел", - рассказала Александра Лаврова, руководитель управления коммуникаций благотворительного фонда помощи хосписам "Вера".

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