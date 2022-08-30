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Москвичи смогут потратить баллы "Миллиона призов" на посещение парка развлечений

13:48
  • вторник
  • 30 августа 2022

Они действительны до 15 декабря 2022 года

Участники электронного голосования на выборах муниципальных депутатов в Москве в 2022 году смогут потратить баллы акции "Миллион призов" на детские товары.
Участники акции "Миллион призов" смогут выиграть автомобиль

Об этом во вторник, 30 августа, сообщила пресс-служба столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Например, баллы можно потратить на подготовку к школе и секциям, на покупку одежды, обуви и игрушек.

Также семьи с детьми могут потратить баллы на посещение театров, музеев и парка развлечений. Полный список учреждений можно найти на сайте ag-vmeste.ru.

Электронное голосование на выборах депутатов советов муниципальных образований пройдет в столице с 9 по 11 сентября. Москвичи, проголосовавшие на выборах онлайн, примут участие в акции "Миллион и призов" и получат возможность выиграть автомобиль или от трех тысяч до 10 тысяч баллов.

Для участия в розыгрыше потребуется уникальный код участника, его пришлют в SMS горожанам, у которых есть полная учетная запись на портале mos.ru. Полученные баллы нужно будет обменять на промокоды, использовать их горожане смогут до 15 декабря 2022 года включительно.

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