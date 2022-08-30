Участникам элитного автопробега в Москве дали до 7 суток ареста

Решение во вторник вынесено в отношении 6 человек

Второй день подряд в Таганском суде рассматривают административные дела участников несостоявшегося в выходные автопробега на дорогих машинах.

Во вторник решения вынесли в отношении ещё шести человек. Каждый получил от 5 до 7 суток ареста. Всего, по данным МВД, полицейские задержали 107 правонарушителей, в отношении них было составлено 118 материалов.

Накануне под арест был отправлен организатор несанкционированного пробега. Алексей Хитров получил 15 суток. Но не исключено, что в отношении него могут возбудить и уголовное дело по статье "Мошенничество".

Тем временем машины люксовых марок общей стоимостью свыше трех миллиардов рублей со штрафстоянки начали забирать доверенные лица задержанных.

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