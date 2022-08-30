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Жители подмосковной деревни требуют остановить разработку карьера в 100 метрах от их домов

15:25
  • вторник
  • 30 августа 2022

Жалобы и обращения не помогают

Жители подмосковной деревни Жуково то, что с ними происходит, описывают одним словом - ужас. Более оптимистичных эпитетов найти не могут уже давно. Всё дело в песчаном карьере - его разрабатывают в ста метрах от домов, при этом, по словам сельчан, круглосуточно. Никакие жалобы и обращения не работают.

В деревне Жуково Раменского района Подмосковья окна домов теперь не открывают даже в жару. На подоконниках толстый слой пыли вперемешку с песком. Такое же покрытие на стенах, садовой мебели и автомобилях жителей.

Елена Чекулаева с грустью вспоминает, как ещё недавно, приезжая в деревню, она и её родные наслаждались чистым свежим воздухом. Вокруг были только поля и лес. Сейчас в паре сотен метров от края поселка, где находится участок женщины, огромный котлован и горы песка. Его раскапывают, загружают и возят вдоль деревни десятки единиц крупной строительной техники.

"У меня, например, внук - здоровый ребенок, но здесь он начал кашлять, задыхаться. В этом году просто невозможно спать из-за грохота, скрежета", - говорит Елена.

По словам жителей, шум и рев моторов в их деревне и других окрестных поселках теперь постоянно. На муниципальной общей дороге большегрузы выстраиваются в километровые очереди. А работы на карьере не прекращаются ни в ночные часы, ни в выходные, ни в праздники. 

Разработка карьера в этих местах началась прошлым летом. Как утверждают жители, добывающая организация к работам приступила, минуя общественные слушания, а также нарушив существующие строительные, санитарно-эпидемиологические и жилищные нормы.

"Лицензия выдана на 51 га. Если посчитать все эти участки, там 98 га", - говорит Елена Ширяева.

"От моего дома до работающего карьера - 100-200 метров. При закрытых окнах в современном доме с тройными стеклопакетами громыхание от техники такое, что дети просыпаются просто", - возмущается Александр Хачапуридзе.

Ещё больше жителей беспокоит то, что добывающие работы могут кардинальным образом сказаться на рельефе. У некоторых в колодцах уже пропала вода. В полицию и органы местной администрации с жалобами на действия добывающей компании жители деревни обращаются регулярно. Там их заявления перенаправляют в Министерство экологии и природопользования Московской области, где ответили следующее.

"Выявлен факт отсутствия должного оформления правоустанавливающих документов на землю. Минэкологии выдано уведомление  о возможном досрочном прекращении правом пользования недрами обществу с ограниченной ответственностью "Алмаз". Общество привлечено к административной ответственности. Штрафы оплачены", - сообщил Виталий Тюрин, заместитель министра экологии и природопользования Московской области.

Многочисленные обращения к руководству добывающей компании и вовсе остались без ответа. Между тем границы карьера, уверяют жители, постепенно смещаются ещё ближе к их домам. Объединив усилия с соседней деревней, люди готовят коллективное обращение в Генеральную прокуратуру России. Они намерены добиться полного прекращения работ и рекультивации строительной площадки.

Татьяна Сидорова, Владимир Хуртин, Михаил Жучков. "ТВ Центр".

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Разработка карьера вблизи домов
Разработка карьера вблизи домов
Разработка карьера вблизи домов
Разработка карьера вблизи домов
Разработка карьера вблизи домов
Разработка карьера вблизи домов
Жители ачного поселка
Жители ачного поселка
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