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Самолету Як-42 на ВДНХ вернули историческую ливрею

15:30
  • вторник
  • 30 августа 2022

Таким лайнер увидели посетители салона Ле-Бурже в 1979 году

Самолёту Як-42 на ВДНХ вернули историческую ливрею - раскраску и знаки отличия, украшавшие легендарный борт на авиавыставке Ле-Бурже в Париже ещё в 1979 году.

Сначала самолёт облили водой - это традиция. Каждый борт обязан её соблюсти перед запуском в эксплуатацию. Получилось эффектно: над фюзеляжем устроили огромную водную арку, тем самым открыв новую страницу в истории лайнера.

Як-42 появился на ВДНХ в 1981 году, после рекордного беспосадочного перелёта из подмосковного Раменского в Читу, когда он преодолел почти 5 тысяч километров без остановки двигателя.

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Самолёт Як-42 у павильона "Космос" на ВДНХ
Самолёт Як-42 у павильона "Космос" на ВДНХ
Самолёт Як-42 у павильона "Космос" на ВДНХ
Самолёт Як-42 у павильона "Космос" на ВДНХ
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