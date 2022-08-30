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"Котел алхимика": в Пушкинском музее открылась уникальная выставка

15:32
  • вторник
  • 30 августа 2022

Произведения искусства можно трогать, обнимать и даже нюхать!

Слепота как вдохновение и особый способ восприятия. Такой неоднозначной, но интригующей теме посвящена новая выставка Пушкинского музея с загадочным названием "Котёл алхимика". Экспозиция призывает выйти за пределы своего зрения и погрузиться в чувства.

Название нового проекта интригует и завораживает. Но пугаться не стоит. Выставка "Котел алхимика" посвящена не страшным тайнам далёких времён, а нам - современным зрителям.

Всё чаще мы встречаем какие-то эксперименты. Мы не только смотрим в музее, но мы двигаемся, включаем телесные ощущения. Иногда мы даже можем обонять или прикасаться к чему-то. И эта выставка исследует, как вообще эта традиция возникла.

Начать решили с совершенства. Пейзаж Клода Лоррена -  идеальное сочетание цветов эпохи классицизма. Дали - голубые, средний план - обязательно зелёный, передний - непременно коричневый. Для тех, кто сомневается в выборе - знаменитый набор стёкол Лоррена. Через него этот мир действительно кажется идеальным.

Оригинальное путешествие продолжают завораживающие витражи и библейские трактовки легенд о незрячих. Слепцы Рембрандта и Смита - по оригиналу Тинторетто, "Слепой нищий с мальчиком" - Пикассо. А еще его же рисунки, которые можно не только увидеть, но и почувствовать наощупь. Чтобы понять самый жуткий страх художника, не мыслившего жизнь без карандаша и бумаги.

"Он на спор рисовал огромные композиции одной линией, не отрывая руки. Как нарисована представленная на выставке "Лошадка". На самом деле, это рисование - не отрывая руки - это основа слепого рисования", - рассказала куратор выставки Александра Данилова.

Двадцатый век кардинально изменил отношение творцов к слепоте, как к каре небесной. Оказалось, она помогает расширить возможности. Так что рецензии возмущенных зрителей - мол, как так можно писать, он что – слепой, - стали не просто ценными - желанными.

В этом саду диковинных картин и камней, как в котле алхимика, достаточно закрыть глаза, чтобы расширить зрение.

Ольга Стрельцова, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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