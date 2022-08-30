Зеленое нашествие: Москву заполонили богомолы

Бояться их не стоит, рассказали специалисты

В Москве появились богомолы. Горожане встречают их везде: в парках, скверах, да и просто на улицах. Одни шарахаются от странных насекомых. А другие забирают их домой, как милую экзотику. Кто завёз в столицу заморских гостей? И стоит ли их бояться?

С начала августа москвичи пишут в соцсетях о частых встречах с богомолами, выкладывают видео и фотографии с зелёными пришельцами. Кто-то даже забирает насекомых домой. Так, владелец зоомагазина Дмитрий воспитал уже не одно поколение богомолов. А началось всё 12 лет тому назад - с находки как раз-таки в Подмосковье. Тем летом этих насекомых в зелёных зонах региона было очень много.

"Вы можете создать ему необходимые условия, поддерживать температуру, влажность, соответствовать его рациону кормления - это кормовые насекомые обязательно должны быть, тогда у вас вырастет что-то подобное. Это, конечно, у нас африканский богомол, таких у нас точно нет в дикой природе. Тем не менее, наши богомолы не менее красивы, они ещё больше, статнее, особенно самки", - рассказал владелец магазина экзотических животных Дмитрий Собин.

Такие зелёные - обыкновенные богомолы - создания теплолюбивые и, как правило, живут не дальше 50-й параллели северной широты. Ареал их обитания в Европе - это Португалия, Испания, юг Франции и Италии, Мальта, Греция, Балканы, юг России.

"Они постепенно перемещаются из года в год, ареал сдвигается дальше и дальше. Эта тенденция присутствует не только у богомолов, но и у прочих южных видов. Поэтому ничего страшного в этом нет", - рассказал начальник отдела сохранения биоразнообразия Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Сергей Бурмистров.

Однако у биологов есть ещё одно мнение. "Они, конечно, не сами передвинулись. По-видимому, они были завезены. Я сам на базаре покупал к 8 марта мимозы, которые привезли из Абхазии, судя по разговорам. И когда дома всё мы просмотрели, там оказались яйцекладки богомолов", - говорит Юрий Гниненко, кандидат биологических наук, заведующий лабораторией защиты леса от инвазивных и карантинных организмов ВНИИЛМ.

Специалисты сходятся в одном: тёплые московские зимы способствуют выживанию богомолов и росту их популяции: яйца в кладке выдерживают температуру до -18 градусов. Бояться их не стоит: хотя они и хищники, человеку и животным эти насекомые не страшны. А в некоторых странах фермеры даже специально заселяют поля богомолами, чтобы те поедали паразитов.

Ксения Игнатова, "ТВ Центр".

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