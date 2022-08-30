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В школах России еженедельно будут проводить "Разговоры о важном"

14:01
  • вторник
  • 30 августа 2022

Проект призван усиливать историческое просвещение

В российских школах с 5 сентября каждый понедельник первым уроком будет классный час в рамках проекта "Разговоры о важном". Об этом во вторник, 30 августа, рассказал министр просвещения Сергей Кравцов.
Кравцов рекомендовал школам провести 1 сентября очно

Как уточнил глава Минпросвещения, в стране продолжают усиливать историческое просвещение. На этих уроках будут обсуждать историю города и региона, где находится школа, исторических личностей и моральные качества человека.

Кравцов подчеркнул, что дети должны иметь полное представление о том, кто их предшественники и какие выдающиеся великие люди творили историю России.

Проект "Разговоры о важном" дополнит историческое просвещение в школах, как и еженедельная церемония поднятия государственного флага и исполнение государственного гимна, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что одним из элементом патриотического воспитания станет традиция поднятия флага и исполнения гимна перед началом учебной недели в российских школах, которая начнет действовать в учебном году 2022/2023. В июне правительство России выделило почти миллиард рублей на закупку символики для школ.

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