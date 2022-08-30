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Платформа "Учи.ру" проведет Всероссийскую олимпиаду по русскому языку и литературе

13:59
  • вторник
  • 30 августа 2022

Организаторы выбрали онлайн-формат

Образовательная онлайн-платформа "Учи.ру" с 6 сентября по 3 октября 2022 года проведет Всероссийскую онлайн-олимпиаду по русскому языку и литературе для учеников 1-9 классов.

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"Цели Олимпиады - повышение интереса учеников к русскому языку, литературе и чтению, помощь в развитии самостоятельности и творческому отношению к образованию, определение школьников, проявляющих способности к изучению гуманитарных дисциплин", - сообщили организаторы.

Олимпиаду устроят в онлайн-формате, для участия достаточно иметь компьютер или планшет с современным браузером и выходом в интернет.

Прошедшие Олимпиаду ученики получат грамоты или сертификаты. Награды будут доступны в личных кабинетах.

Подробности о проекте можно найти здесь.

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