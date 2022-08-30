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Пушилин объявил о завершающей стадии подготовки трибунала в ДНР

14:01
  • вторник
  • 30 августа 2022

Следственные органы "дадут отмашку"

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что подготовка к международному трибуналу над украинскими военными преступниками находится на завершающей стадии.

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"Практически все готово, опираемся на следственные органы, которые дадут отмашку, когда у них будет готов полностью весь материал для того, чтобы трибунал можно было провести по всем международным стандартам", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Как добавил Пушилин, что для жителей ДНР важно осознавать, что "это совсем уже скоро".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Обозначенная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения признанных Москвой ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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