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Швеция отреклась от хоккеистов, играющих в России

14:07
  • вторник
  • 30 августа 2022

Спорт больше не вне политики

Шведы, выступающие за клубы Континентальной хоккейной лиги, не будут привлекаться к матчам за национальную команду своей страны, сообщил глава Шведской ассоциации хоккея Андерс Ларссон.

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"Исходя из текущей ситуации, считаем, что это важно с точки зрения ценности шведского хоккея и нашего положения. Таким образом, игроков КХЛ в сборной Швеции пока не будет", - цитирует функционера издание Expressen.

На сегодняшний день за клубы КХЛ играют шведы Адам Райдеборн и Фредрик Клаессон (оба - ЦСКА), Якоб Лилья ("Динамо" Москва), Робин Пресс ("Северсталь"), Йохан Маттссон ("Автомобилист") и Виктор Сведберг ("Авангард").

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