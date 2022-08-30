В МГУ подано рекордное число заявлений от поступающих

Вуз зафиксировал самый высокий конкурс в истории

Как сообщил ректор МГУ Виктор Садовничий, в 2022 году в МГУ было подано рекордное число заявлений на поступление - более 41 тысячи.

Конкурс тоже оказался рекордным - 10,46 человека на место.

"Наиболее высокий конкурс был на гуманитарные факультеты, к примеру, на госуправление - 43 человека на место, высшая школа телевидения - 21 человек, на журналистику - 13,6 , философы - почти 15 человек на место, мехмат - 12, геологи - 4. Если говорить об общей тенденции, то на гуманитарные факультеты конкурс в этом году выше, чем на естественнонаучные", - уточнил ректор (цитата по "Интерфаксу").

Он при этом добавил, что МГУ зачислит около 3-4 тысяч иностранных студентов.

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