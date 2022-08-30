Россия призвала стороны конфликта в Ираке отказаться от насилия

Такое заявление сделал российский МИД

В Москве внимательно следят за развитием внутриполитической ситуации в дружественном Ираке и призывают все стороны конфликта отказаться от применения насилия. Об этом говорится в комментарии официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой, опубликованном во вторник, 30 августа.

Согласно заявлению ведомства, события в Ираке стали следствием сохраняющихся между основными политическими силами страны противоречий относительно формирования органов власти страны по итогам состоявшихся в октябре 2021 года досрочных парламентских выборов.

МИД России призвал все иракские стороны проявлять ответственный подход и отказаться от насилия. В Москве исходят из того, что все острые вопросы национальной повестки дня должны решаться самими иракцами исключительно в рамках правового поля на основе учета законных интересов всех этноконфессиональных групп населения страны, сообщается на официальном сайте ведомства.

В Багдаде сторонники шиитского богослова Муктады ас-Садра проводили акции протеста, выступая против выдвижения на пост премьер-министра Мухаммеда ас-Судани от блока "Координационная структура". Чтобы предотвратить дальнейшие столкновения, в столице Ирака введен комендантский час. Однако погибли уже более 20 человек и несколько сотен получили ранения.

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