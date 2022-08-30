Рейсы в Сочи и Турцию начнут летать коротким маршрутом

Но только из Москвы и Питера

Время полета из Москвы и Санкт-Петерубрга в Сочи и Турцию сократилось примерно на 30 минут.

У российских самолетов появилась возможность использовать более короткие воздушные трассы, сообщили РИА Новости источники в российских авиакомпаниях.

"Они позволяют примерно на 30 минут сократить перелет из Москвы и Санкт-Петербурга в Анталью и Стамбул", - рассказал собеседник агентства.

Рейсы из остальных российских городов продолжат летать в Турцию через Казахстан. Длительность перелета остается прежней.

Время полета в Сочи и Турцию изменилось в конце февраля из-за начала специальной военной операции на Украине. Кроме того, действует запрет на полеты в аэропорты юга России, он продлен до 4 сентября 2022 года.

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