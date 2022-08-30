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Минздрав назвал необоснованным требование платных COVID-тестов для госпитализации

14:50
  • вторник
  • 30 августа 2022

Средства на бесплатные анализы выделены лечебным учреждениям

Требование платно сдавать ПЦР-тест на коронавирус для плановой госпитализации необоснованно — пациенты вправе сделать это бесплатно в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом во вторник, 30 августа, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения России.

В ведомстве подчеркнули, что средства на то, чтобы проводить ПЦР-тестирование бесплатно, выделены Минздравом и поликлиникам, и больницам, а также должны выделяться субъектами России в достаточных для проведения необходимого количества исследований объемах.

Если перед госпитализацией требуют платно сдать тест, гражданин вправе обратиться в страховую компанию, которая выдала ему полис ОМС, либо в территориальный фонд обязательного медицинского страхования (ТФОМС) субъекта Федерации, где оказывается медицинская помощь, сообщает "Интерфакс".

По состоянию на 30 августа в России выявлено 19482648 случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано 384254 летальных исхода среди пациентов с таким диагнозом. За последние сутки было зафиксировано 37067 новых случаев заражения, выздоровели 36729 человек, скончались 94 пациента с коронавирусом.

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