Золотов доложил Путину о работе Росгвардии в ходе СВО

Росгвардейцы принимают непосредственное участие в боевых действиях

Директор Федеральной службы войск национальной гвардии Виктор Золотов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал главе государства о работе его ведомства в ходе специальной военной операции на Украине и в Донбассе.

"В ходе специальной военной операции войска национальной гвардии выполняют широкий круг задач по обеспечению правопорядка и безопасности, а также налаживанию мирной жизни на освобожденных территориях Донецкой и Луганской республик, а также в Запорожской и Херсонской областях", - сказал Золотов.

Он добавил, что Росгвардия принимает непосредственное участие в боевых действиях, занимается разведкой, корректировкой и уничтожением целей, проводит зачистку мест.

"Кроме того, росгвардейцы выполняют задачи по охране важных государственных объектов, объектов инфраструктуры, непосредственно коммуникационной инфраструктуры, обеспечиваем гуманитарную безопасность: проведение грузов, сопровождение их. Также мы занимаемся медицинским обеспечением населения, оказываем медицинскую помощь населению", - уточнил руководитель ведомства.

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