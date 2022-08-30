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Обвинение запросило для Ивана Сафронова 24 года колонии

14:55
  • вторник
  • 30 августа 2022

Дело слушается в закрытом от публики режиме

Прокурор Борис Локтионов в прениях сторон попросил приговорить советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к 24 годам колонии строгого режима, пишет РИА "Новости".
Суд арестовал защитника Ивана Сафронова

"Прокурор попросил приговорить Ивана к 24 годам колонии строгого режима", - сообщил адвокат Дмитрий Катчев.

Дело слушается в закрытом от публики режиме.

Ивана Сафронова обвиняют в государственной измене. По версии ФСБ, в 2017 году он, работая тогда в газете "Коммерсант", передал секретную информацию чешским спецслужбам. Защита полагает, что преследование связано с журналистской деятельностью Сафронова, следствие же это отрицает.

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