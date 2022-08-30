Мишустин призвал к донастройке финансовой системы

Это важно с учетом санкций

Главная задача сейчас – принять среднесрочные меры, направленные на восстановление темпов роста. Для этого нужно комплексное развитие всех секторов: фондового, банковского, страхового и пенсионного. Об этом во вторник. 30 августа, заявил российский премьер Михаил Мишустин, выступая на стратегической сессии по развитию финансовой системы России.

Как отметил глава кабмина, в условиях санкций и ограничений требуется серьезная донастройка финансовой системы, прежде всего – чтобы сформировать эффективные механизмы, которые позволят насытить нашу экономику достаточной ликвидностью, обеспечить устойчивость деятельности наших предприятий и целых отраслей, сохранить рабочие места.

Благодаря совместным с Банком России решениям удалось стабилизировать рынки и банковскую систему, снизить инфляционные риски, что положительно отражается на динамике потребительского спроса, напомнил Мишустин.

При этом важно повысить доверие к отраслевым институтам, предложить привлекательные условия всем инвесторам, а также продолжить повышение доли международных расчётов в рублях с постепенным отказом от использования валют недружественных стран, цитирует премьера пресс-служба правительства.

Ранее Мишустин заявил, что федеральный бюджет России успешно справляется с внешними вызовами в условиях санкций, о чем говорит сокращение объема внешнего долга и другие показатели. Премьер подчеркнул, что на треть снизился объем государственного внешнего долга. Это важная составляющая для обеспечения сбалансированности бюджетной системы.

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