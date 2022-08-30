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Польша вдвое увеличит оборонный бюджет

15:24
  • вторник
  • 30 августа 2022

На закупку вооружения за границей уйдет от 30 до 40 миллиардов злотых

Премьер-министр Матеуш Моравецкий сообщил на пресс-конференции, что этот год страна закончит с бюджетом национальной обороны на уровне 58 миллиардов злотых (около 12,3 миллиарда долларов).

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"На будущий год мы планируем около 98 миллиардов (около 20,8 миллиарда долларов) только в самом бюджете", - добавил политик, которого цитирует РИА "Новости".

На закупку вооружения за границей уйдет от 30 до 40 миллиардов злотых (от 6,4 до 8,51 миллиарда долларов).

"Это бюджет безопасности Польши и польских семей", - уточнил Моравецкий.

Доходы бюджета 2023 года запланированы на уровне 604,4 миллиарда злотых (около 128,6 миллиарда долларов), расходы - около 669,4 миллиарда злотых (около 142,4 миллиарда долларов) при дефиците в 4,4%.

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