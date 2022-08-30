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Умер семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Александр Измоденов

15:46
  • вторник
  • 30 августа 2022

С 1956 по 1975 год он выступал за свердловский СКА

Федерация хоккея с мячом России сообщила о смерти семикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Александра Измоденова. Ему было 84 года.

"Федерация хоккея с мячом России скорбит и выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Александра Георгиевича", - сказано в сообщении.

Измоденов с 1956 по 1975 год выступал за свердловский СКА, восемь раз становился чемпионом СССР, выиграл Кубок европейских чемпионов.

В составе сборной СССР Измоденов семь раз становился чемпионом мира. Закончив карьеру игрока, несколько сезонов работал с юношескими командами СКА.

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