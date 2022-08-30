Ватикан разъяснил позицию папы Франциска по Украине

Понтифик выступает в защиту человеческой жизни

Заявления папы римского в связи с ситуацией на Украине следует воспринимать как голос в защиту человеческой жизни, а не как политическую позицию. Об этом говорится в сообщении службы печати Святого престола, опубликованном во вторник, 30 августа.

В Ватикане напомнили, что понтифик многократно высказался относительно боевых действий на Украине, чтобы "призвать пастырей и верующих к молитве, а всех людей доброй воли – к солидарности и усилиям по восстановлению мира".

Слова папы по этому вопросу следует рассматривать как голос, поднятый в защиту человеческой жизни и связанных с ней ценностей, а не как политическую позицию. Что касается спецоперации России на Украине, "то заявления папы Франциска ясны и недвусмысленны в осуждении ее как морально несправедливой, неприемлемой, варварской, бессмысленной, отвратительной и кощунственной", цитирует сообщение Ватикана РИА Новости.

Ранее в СМИ появились сообщения, что папа римский Франциск входит в число тех, кто полагает, что специальную военную операцию России по демилитаризации Украины могли вызвать определенные действия НАТО.

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