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Более 11 тыс. человек обеспечат безопасность 1 сентября в Москве и свыше 13 тыс. - на выборах

15:26
  • вторник
  • 30 августа 2022

Об этом сообщили в столичной мэрии

Более 11 тысяч человек обеспечат безопасность в ходе мероприятий, посвященных Дню знаний в Москве, свыше 13 тысяч - на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября. Об этом сообщила пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города.

1 сентября учебный год начнется почти на 5 тысячах объектов образования столицы с соблюдением всех необходимых мер безопасности. 100% объектов образования оборудованы кнопками тревожной сигнализации.

В дни проведения выборов все участки для голосования будут обследованы кинологами со служебными собаками, на входе в здания сотрудниками полиции будет осуществляться пропускной режим с применением металлодетекторов.

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