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Лукашенко заявил, что "наелся президентства"

15:46
  • вторник
  • 30 августа 2022

Белорусский лидер провел совещание с чиновниками в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе совещания во вторник в Минске, что у него нет и никогда не было цели держаться за президентство.

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"Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства вот так", - цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Как добавил Лукашенко, сохранить власть для него не является главной задачей.

"Больше это вас должно волновать", - сказал он чиновникам.

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