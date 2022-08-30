Лукашенко заявил, что "наелся президентства"

Белорусский лидер провел совещание с чиновниками в Минске

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в ходе совещания во вторник в Минске, что у него нет и никогда не было цели держаться за президентство.

"Начнут меня обвинять, что я боюсь народа, хочу держаться за кресло, вот соберу своих, и они меня изберут снова президентом. Никогда у меня не было такой цели, нет и никогда не будет. Я уже наелся президентства вот так", - цитирует главу государства Sputnik Беларусь.

Как добавил Лукашенко, сохранить власть для него не является главной задачей.

"Больше это вас должно волновать", - сказал он чиновникам.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"