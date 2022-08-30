Европа не хочет радикальных ограничений в выдаче виз россиянам

Страны ЕС до сих пор не могут договориться по этому вопросу

Страны Евросоюза на неформальной встрече в Праге едва ли смогут прийти к согласию, каким категориям россиян разрешить въезд на территорию объединения и на каких условиях. Об этом пишет газета "Вашингтон пост" со ссылкой на европейских дипломатов. Один из них отметил, что в чешской столице состоится лишь неформальное начало "дискуссии", и стороны не скажут "последнее слово". Это доказывает отсутствие единого мнения по вопросу виз среди членов ЕС.

Не спасли ситуацию ни натянутые улыбки, ни протокольные рукопожатия. Все глубже становится пропасть между локомотивами Евросоюза и младоевропейцами. Последние активно призывают лишить россиян въезда в ЕС. Франция, Германия, Венгрия, Кипр, Португалия и, более того, сама Европейская комиссия выступают против. Издание Politico делится прогнозами:

"Эта инициатива не вызывает особого интереса, не говоря уже о более жестких новых мерах. Ожидается, что министры просто заключат политическую сделку, которая в принципе замедлит процесс выдачи россиянам виз и сделает его более дорогим".

Об этом, например, уже заявила Германия. Приостановив соглашение об облегчении визового режима с Россией. И предложив не выдавать нам многолетний Шенген.

Единого решения пока нет. Бороться с российской угрозой европейцы намерены при помощи тиктокеров и ютуберов с правильной политической позицией - официально это называется "повышением медийной грамотности россиян". С инициативой, пишет агентство Bloomberg, выступили Париж и Берлин. Приготовили молодым россиянам и другой "пряник" - визовые ограничения якобы не затронут всех, кто младше 25 лет. В любом случае, реальных способов хоть как-то повлиять на Россию в арсенале ЕС нет.

"Ситуация остается очень плохой. Украине нужна наша помощь, и мы продолжим ее предоставлять в виде военных средств. Министры также обсудят идею создания высокопоставленной миссии для подготовки украинской армии. Мы обсуждали это еще до того, как боевые действия начались, но сейчас пришел момент действовать", - заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

Европа, делают вывод эксперты, настроена на затягивание конфликта. Ведь тренировочные базы заработают в лучшем случае через несколько месяцев. И то, если в Праге получится договориться.

Глава минобороны Германии сегодня прямо заявила – "Ни один европейский военный на Украину не поедет!". О реальном положении дел на фронте рассуждают и в эфире американского Fox News. Оценка удивительным образом совпадает с выводами Пентагона.

"За прошедшие полгода российские войска взяли под контроль довольно большую площадь. Они продвигаются медленно, но методично и неумолимо, и когда берут под контроль территорию, они ее уже не оставляют. Украинцы месяцами говорят о контрнаступлении на Херсон, но ничего не происходит", - отметил военный эксперт Дэниел Дэвис.

В истерике Украина наносит удары по Запорожской АЭС, куда вскоре должны прибыть наблюдатели МАГАТЭ. Группа уже в Киеве. И если верить прессе, в нее не вошли специалисты из Великобритании и США. Если это хоть как-то отодвинет Европу от риска ядерной катастрофы, то предстоящую зиму никак не отменить. В Польше, которая раньше всех отказалась от покупки российского угля, многокилометровые очереди за твёрдым топливом. В Саксонии – демонстрация против энергетической политики властей.

"Они собираются отключать отопление и электричество посреди зимы, но деньги отправлять Украине. Это происходит не только в Великобритании: Испания выделила 50 млн долларов Киеву", - сообщил телеведущий Такер Карлсон.

Политикой такие действия назвать сложно. Смысл в них есть только в том случае, если цель евробюрократов – разрушить Запад.

Матвей Шестаков, Кирилл Парменов, "ТВ Центр".

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