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Турчак: мы выпустим правильный учебник истории

16:09
  • вторник
  • 30 августа 2022

В нем будут посвященные СВО главы

Секретарь генсовета "Единой России", первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак рассказал о новом учебнике по истории России.

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По словам Турчака, он уже обсуждал эту тему с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и помощником президента Владимиром Мединским.

"Мы выпустим правильный учебник истории, в котором будут новые главы, посвященные СВО и подвигам наших ребят", - уточнил он (цитата по ТАСС).

Турчак добавил, что "Единая Россия" передала в ЛНР, ДНР и на освобожденные территории полмиллиона книг в рамках акции "Книги - Донбассу". Кроме того, к учебному году было доставлено 30 тысяч рюкзаков с необходимыми принадлежностями.

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